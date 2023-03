Braccio di Rabiot? Allegri sbotta in diretta tv dopo Inter-Juve

La Juve di Allegri vince per 0-1 contro l' Inter e fa bottino pieno a San Siro , trovando la quarta vittoria consecutiva - la seconda in campionato. Grazie al gol di Kostic , i bianconeri sono riusciti ad ottenere un altro successo stagionale nel " Derby d'Italia " dopo il 2-0 dell'andata. Nel post-partita Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi: "Stasera non era semplice, era molto importante. Vincere qui è sempre difficile, l’Inter ci ha perso solo due volte. Oggi abbiamo concesso poco o niente ma abbiamo sbagliato troppo . Non puoi sbagliare queste occasioni in queste partite, abbiamo avuto tre-quattro occasioni clamorose".

Juve, fallo di mano di Rabiot? Allegri sbotta in diretta tv

A scatenare la polemica in diretta tv su DAZN è stato l'episodio del gol della Juve. In quell'occasione, infatti, diversi giocatori dell'Inter hanno protestato per un presunto fallo di mano di Rabiot all'inizio dell'azione dei bianconeri. In un botta e risposta nel post-partita, Allegri ha parlato così dell'episodio: "Non mi fate arrabbiare, le decisioni dell'arbitro vanno accettate, gli episodi vanno in un modo o in un altro. Non facciamo tanto casino, per Chiffi non era facile arbitrare stasera. Parliamo di calcio, non di arbitri. Dopo Atalanta-Juventus per fallo di Lichtsteiner, dissi che il VAR se diventa oggettivo è un problema e con la Salernitana era un episodio oggettivo. Questo di stasera è un caso soggettivo, non abbiamo fatto polemiche. Meno parliamo di arbitri e più li aiutiamo. I primi che vedono la malafede siete voi. Non mi fate arrabbiare".