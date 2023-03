Allegri 'sul podio' a Capannelle: la sua Estrosa è terza al Premio Torricola

Spettacolo a Capannelle

E proprio nel Premio Torricola, competizione sui 1600 metri riservata alle femmine e considerata quasi una semifinale del Regina Elena (prima classica dell'anno per i tre anni), la cavalla Estrosa montata da Dario di Tocco e di proprietà del tecnico della Juve (grande appassionato di Ippica e cultore della filosofia del 'corto muso') ha conquistato il terzo posto, fornendo una buona prestazione in una gara dominata dall'imbattuta Shavasana (montata da Dario Vargiu e allenata da Stefano Botti della scuderia Sansoni) che ha allungato la sua striscia di successu confermando il suo stile devastante. Piazza d'onore invece per The Dams, montata da da Marco Ghiani e riuscita nel finale a risalire dalle retrovie.