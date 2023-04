Angelo Alessio, morto il fratello dell'ex Juve in un incidente

Lutto per Angelo Alessio

Alessio si era schiantato frontalmente contro il muro di una recinzione mentre era al volante della sua auto, riportando subito gravi ferite e lesioni agli arti, al torace e un trauma cranico. L'uomo era molto conosciuto nella città di Templi anche per via del fratello Angelo, noto ex calciatore della Juventus. Dopo essere stato il vice di Conte in bianconero, in Nazionale ed al Chelsea, è attualmente l'allenatore del Persija Jakarta, squadra militante nel campionato indonesiano.