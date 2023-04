Allegri su Di Maria: "Era arrabbiato perchè l'ho tolto. Ecco cosa mi serviva"

Dopo il pareggio contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ai microfoni di Canale 5 è intervenuto Massimiliano Allegri per analizzare la partita: "Sapevamo della difficoltà della partita nonostante il periodo dell'Inter ma è sempre l'Inter. Abbiamo finito la partita in crescendo ma era ormai finita. C'è stata questa ingenuità di Bremer ma è stata una partita equilibrata, con occasioni da una parte e dall'altra. Sappiamo però che quello che conta sarà la partita di ritorno".

Juve, le parole di Allegri

Nervi tesi durante e dopo la partita sia con i giocatori dell'Inter che internamente. "Io non so niente di quello che è successo dopo la fine della partita perchè ero già negli spogliatoi. Di Maria è rimasto arrabbiato perchè l'ho tolto. Non giocava da tanta dopo il rientro dalla nazionale argentina e mi serviva qualcuno che strappasse".

Allegri poi continua: "La squadra è in una buona condizione fisica e mentale. La cosa positiva è che i ragazzi sono arrabbiati di questo pareggio. Nel primo tempo eravamo troppo lenti nella circolazione della palla e l'Inter ci aspettava. Nel secondo tempo abbiamo dato un po' più di pressione. Andando avanti con la partita le sensazioni erano sempre più positive".

L'allenatore conclude: "Dusan ha fatto una bella partita, ma bisogna occupare meglio l'area. Quando è entrato Chiesa siamo passati meno in mezzo al campo usando più gli esterni. Sta crescendo di condizione, ma deve ancora crescere. Anche della prestazione di Di Maria sono contento. La partita era bloccata e ce lo immaginavamo".