Juve, i convocati di Allegri per la Lazio: out Pogba, rientrano in tre

Archiviato il pareggio in Coppa Italia contro l'Inter (e le conseguenze dovute alla decisione del Giudice Sportivo), la Juve si prepara a tornare in campo in Serie A contro la Lazio. In vista della partita dello Stadio Olimpico, in programma sabato 8 aprile alle 20:45, Massimiliano Allegri avrà a disposizione tutti i giocatori, ad eccezione di Paul Pogba e Mattia De Sciglio.