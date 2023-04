Materazzi e quella frase sulle finali Champions della Juve che scatena una bufera

Juve, altra bordata di Materazzi

L'ex Inter, campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, si è espresso così sul club bianconero: "La rispetto come club, ma sportivamente odio la Juventus. Io c’ero a Cardiff e a Berlino quando persero: il mio cuore batteva fortissimo, se avessero vinto sarebbe stato brutto". In quel caso i bianconeri avrebbero centrato il triplete, impresa riuscita solo all'Inter nella storia del calcio italiano.