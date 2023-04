Massimo Mauro e la frase su Lazio-Juve che fa discutere in diretta tv: "Ma come si fa?"

Mauro: “La Juve è vittima del sistema calcio”



Massimo Mauro ha commentato così il contatto tra Milinkovic-Savic e Alex Sandro che ha portato al gol del vantaggio per i biancocelesti: “Come si fa a non dire che questa è una spinta chiara? Mi sembra strano, non sarei onesto se non lo dicessi. È chiaro che la Juventus ha un problema col sistema calcio. Vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Non si capisce perché, quando la Juventus ha trovato in due ore i colpevoli delle frasi su Lukaku. La Juve ha un problema col sistema calcio".