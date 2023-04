Juve, arriva l'esito del ricorso per la chiusura della Curva Sud

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di venerdì 14 aprile dal sito della FIGC , la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha disposto la sospensione della sanzione avversa alla Juve , che prevedeva la chiusura del primo anello della Curva Sud per i fatti avvenuti durante la partita contro l'Inter . In vista della gara con il Napoli , in programma il prossimo 23 aprile, il settore dell' Allianz Stadium sarà regolarmente aperto.

Juve, la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale: il comunicato

Di seguito la nota ufficiale apparsa sul sito della FIGC: "La Corte Sportiva D'Appello Nazionale, Sezione I, nell’udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO. Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta".

Juve-Inter, la ricostruzione del finale e il ricorso dei bianconeri

Risale allo scorso 6 aprile la decisione del Giudice Sportivo di chiudere il primo anello della Curva Sud della Juve, a seguito dei fatti avvenuti durante la gara di andata contro l'Inter in Coppa Italia. È accaduto tutto durante gli ultimi minuti: mentre Lukaku si presentava sul dischetto per calciare il rigore del definitivo 1-1, dal settore dell'Allianz Stadium sono partiti dei cori razzisti nei suoi confronti. Attraverso delle ricostruzioni avvenute con filmati sul web, si è deciso per la chiusura della Curva Sud nella prossima gara casalinga della Juve, in programma il prossimo 23 aprile contro il Napoli. Tuttavia, lo scorso 11 aprile i bianconeri hanno presentato ricorso, nella speranza di riavere a disposizione la Curva dell'Allianz Stadium. Dopo l'udienza di venerdì, la Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha deliberato la sospensione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, consentendo dunque la riapertura del settore per la sfida contro gli azzurri. La Juve comunque andrà incontro a un giudizio d'appello per il comportamento dei suoi tifosi con l'Inter, ma la squalifica resterà temporaneamente sospesa fino alla sentenza.