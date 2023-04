Juve, Lapo Elkann difende Allegri: "Lasciatelo in pace"

"Lasciate in pace Allegri. È un momento in cui ci attaccano tutti"

Lapidario il commento di Elkann: "Allegri lasciatelo in pace. Che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra. La stagione non è finita, i conti si fanno a fine stagione. Che vi piaccia o meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui". Un pensiero è andato anche sullo Sporting: "È forte, da lì vengono Ronaldo e Figo e il loro allenatore è bravo. Focus sul vincere e non sul criticare. Portiamo a casa la vittoria. La dirigenza è seria, fa un lavoro duro in un momento in cui ci attaccano tutti".