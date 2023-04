Sporting-Juve, le pagelle: Rabiot è decisivo, bocciatura per Vlahovic

Allegri (all.) 6,5 La Juve torna in una semifinale europea dopo sei anni con voglia, applicazione e sofferenza. La Signora parte forte, aggressiva, alta e subito in vantaggio, anche se il rigore rimette presto tutto in discussione. Ma oltre i tremori finali c’è la gioia.

Cuadrado 6,5

Ala mobile che crea la linea a quattro in difesa e la superiorità in mediana nella fase di possesso. Tiene bene da terzino e punge in fase offensiva.

Danilo 5,5

Colpisce il suo palo con una deviazione fortuita ma che poteva costare cara.Così come il liscio che Esgaio non sfrutta. Non perfetto come al solito, strano.

Bremer 6,5

Contribuisce al vantaggio saltando sull’angolo. Solido finché un problema muscolare non lo costringe ad arrendersi.

Gatti (26’ st) 6

Alza il muro nell’assalto finale.

Alex Sandro 5

Imperfetto ed in affanno su Edwards che lo brucia nell’azione del rigore portoghese e non solo.

Rabiot 6

La prima palla buona è subito d’oro: girata e vantaggio immediato. Poi rovina tutto con la leggerezza che costa il rigore del pari ma la sua fisicità resta preziosissima.

Locatelli 6

Riprende il timone dopo il riposo in campionato. Riferimento bloccato davanti alla difesa: tanta sostanza in interdizione e rilancio.

Miretti 6

La mossa a sorpresa, torna titolare dopo oltre un mese. E’ un po’ troppo leggere nel palleggio all’inizio e soffre il pressing avversario ma cresce nella seconda parte. Da un bel taglio profondo nasce l’assist che Vlahovic non trasforma.

Pogba (26’ st) 5,5

Un intervento difensivo a vuoto nella sua area e qualche leggerezza

Di Maria 6

Il Fideo per metà gara ha il freno a mano tirato, tanto che bisticcia in modo inusuale con il pallone non trovando le giocate abituali. Accende la luce nella ripresa e mette anche il suo mattoncino.

Vlahovic 4,5

Il tunnel sembra proprio non finire. Dusan viene sempre anticipato o sbaglia il primo controllo. Così è dura e anche le due mezze opportunità nella ripresa non cambiano la storia.

Milik (26’ st) 6

Entra quando la Juve inizia solo a difendersi.

Chiesa 5

Il benvenuto dello Sporting consiste in due contrasti durissimi in venti minuti. Federico patisce a fatica a ritrovare ritmo e lucidità.

Kostic (33’ st) 5,5

Un quarto d’ora in affanno su Edwards.