Inter-Juve, quanto vale la finale di Coppa Italia: tutte le cifre

Tutto è pronto a San Siro per il big match tra Inter e Juventus . Si riparte dall'1-1 dell'andata a Torino grazie ai gol di Rabiot e Lukaku . Il Derby d'Italia sarà sempre una sfida particolare dal punto di vista sportivo, ma questa semifinale di ritorno di Coppa Italia può essere importante anche sul lato finanziario .

Inter-Juve: quanto guadagna chi arriva in finale

Infatti alla squadra che passerà il turno accedendo alla finale avrà diritto a una ricompensa economica di circa 3 milioni di euro. Cifra di poco inferiore rispetto a quanto guadagna la squadra vincitrice del torneo (clicca QUI per scoprirla). La finale è in programma per il 24 maggio del 2023 allo stadio Olimpico di Roma.