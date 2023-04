Allegri e la frase a Inzaghi prima di Inter-Juve: è una "gufata"

Inter-Juve, la frase di Allegri a Inzaghi

Come di consueto è andato a salutare l'allenatore ex Lazio con il quale si è complimentato per l'ottimo cammino in Champions League: "Bravo anche in Champions". Queste le parole lette dal labiale di Allegri prima del fischio d'inizio della partita. Inzaghi poi nel post partita ai microfoni di Mediaset ha confermato il tutto: "Mi ha fatto i complimenti per l'approdo in semifinale di Champions. Ci incontriamo da anni e c'è tanto rispetto reciproco".