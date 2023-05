I rinnovi di Rabiot e Di Maria? Allegri: "Ci pensiamo a bocce ferme..."

È la vigilia del match tra Juventus e Lecce , con i bianconeri a caccia della vittoria dopo aver ottenuto soltanto un punto nelle ultime quattro partite di campionato. Massimiliano Allegri ha presentato così l'incontro in conferenza stampa: "La squadra ha una buona condizione, ora è la condizione mentale a fare la differenza . Abbiamo qualche punto di vantaggio nella lotta per il quarto posto, avremo gli scontri diretti e dobbiamo avere l'obiettivo di raggiungere la Lazio".

Juventus, Allegri: "Rabiot potrebbe riposare"

Passando alle indicazioni sulla formazione, l'allenatore bianconero ha parlato così dei singoli: "Rabiot anche a Bologna ha giocato una partita importante. Domani potrebbe riposare. Di Maria sta bene, ha superato il dolore alla caviglia e domani potrà essere della partita. È un giocatore straordinario. Vlahovic? Sta bene, è entrato a Bologna e domani deciderò se farlo partire titolare o meno".

Dopo alcuni mesi in cui la Juve si era ripresa, il mese di aprile ha portato la squadra ad affrontare situazioni difficili. Come se lo spiega Allegri? "Sono momenti. La scorsa settimana eravamo dentro tre competizioni a lottare per gli obiettivi, quindi significa che la stagione sta andando bene. Domani vogliamo tornare a vincere in campionato".

Qualche parola poi su Fagioli, che in queste settimane ha vissuto alti e bassi: "Ha giocato tanto, con prestazioni importanti, ha avuto un momento di calo e ora sta tornando a livelli alti. Anche a Bologna ha fatto una buona gara. Può migliorare? Certo, come tutti i giocatori finché non smettono".

La difesa, Locatelli e il futuro di Di Maria e Rabiot

Tra i grandi assenti nella sfida contro il Bologna rientra anche Bremer, tenuto in panchina da Allegri. Queste le sue parole sulle condizioni del brasiliano e sulle scelte in difesa: "Bremer sta bene, aveva bisogno di recuperare un po'. Anche lui è il primo anno che gioca una gara ogni tre giorni, domani rientra in campo. Penso che domani riposerà Alex Sandro, che ha giocato tanto".

Qualche parola poi su Locatelli e sul suo momento stagionale: "A Bologna ha giocato un'ottima partita. Manuel quando va in campo si mette a disposizione della squadra e anche nei momenti più difficili dà una mano in fase difensiva. Sono molto contento di quello che sta facendo".

In chiusura, una battuta da parte di Allegri sul futuro di Di Maria e Rabiot, in scadenza di contratto: "Ci penseremo a bocce ferme. Non sappiamo in questo momento se giochiamo la Champions, che è il nodo cruciale. Se la giochi è un discorso, se non la giochi è un altro sul fatto della programmazione. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare in questi ultimi 30 giorni di stagione".