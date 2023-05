Bonucci insegue un record con la Juve: può arrivare già con l'Atalanta

Dopo la vittoria contro il Lecce , la Juve si prepara ad affrontare l'Atalanta nel weekend di Serie A, valido per la 34^ giornata. Per inseguire il sogno Champions, Allegri vorrà schierare la migliore formazione possibile, magari riconfermando una gran parte dei titolari presenti contro i salentini. Ecco quindi che tra questi potrebbe rientrare Bonucci , che va a caccia di un nuovo record con la squadra.

Bonucci fa 500: il capitano della Juve verso un altro traguardo

Bonucci scalpita per essere tra i titolari nella sfida contro l'Atalanta. Il capitano bianconero è rientrato in campo dal 1' nella gara con il Lecce, facendo tornare la squadra di Allegri alla vittoria in campionato. Nel caso in cui dovesse giocare anche con la formazione di Gasperini, Bonucci taglierebbe il traguardo delle 500 presenze con la Juve. Una cifra che gli consentirebbe di entrare nella leggenda: davanti a lui nella storia del club ci sono solo Furino, Scirea e Chiellini. Oltre le 600 apparizioni rientra Buffon, mentre Del Piero ha superato quota 700.