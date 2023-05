"Pogba non sta bene di testa, va aiutato": Makelele si appella alla Juve

Juve, Makelele: "Pogba non sta bene di testa"

Makelele ha giustificato i tanti infortuni e le poche presenze stagionali del numero 10 bianconero: "Non puoi fare bene in campo se non sei libero di testa. Questo vale per qualsiasi calciatore. Per riuscire a dare il 100% alla propria squadra deve essere tutto in ordine. Il calcio è uno sport in cui per performare devi stare bene con il corpo, con il modo di essere, con la testa, con il vivere e con i tuoi compagni. In caso contrario la qualità delle tue prestazioni non potrà mai essere davvero alta. Ha la necessità di un anno fatto bene, concentrato, con il sorriso che aveva quando giocava al primo anno alla Juve e per la nazionale. E' un giocatore impressionante e la sua qualità non si discute, ma ha bisogno di aiuto, siamo umani".