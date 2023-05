Juve, svelata la prossima maglia da gioco 2023/24: ecco quando debutterà

Tra poche ore la Juve giocherà la semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia, in quella che si prospetta essere la partita più importante di questa stagione per la squadra di Allegri. Ma se i pensieri della formazione bianconera sono rivolti al campo, dall'altra parte la società sta già programmando la prossima stagione. Non solo sul piano dirigenziale (con Giuntoli ormai in dirittura d'arrivo): nelle ultime ore sono infatti trapelate le prime immagini di quello che sarà il kit gara 2023/24, che include la nuova maglia da gioco.