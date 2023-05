Juve, Pogba torna titolare: da quando non giocava dal primo minuto

Paul Pogba è tra i titolari scelti da Massimiliano Allegri per Juve-Cremonese in programma stasera alle 20:45 all' Allianz Stadium . Dopo i 20 minuti determinanti giocati contro nell'andata della semifinale di Europa Laague contro il Siviglia , con l'assist per il pareggio di Gatti , il Polpo è pronto a scendere in campo dall'inizio.

Juve, la lunga attesa è finita: riecco Pogba dall'inizio

Pogba non gioca una partita dal primo minuto dal 16 aprile 2022 (Manchester United-Norwich 3-2, Premier League). In Serie A l'ultima volta di Pogba in uno schieramento di partenza risale al 14 maggio 2016: Juve-Sampdoria 5-0. Potrebbe essere la fine di un calvario per il fuoriclasse francese con tutto il mondo Juve che si augura che possa mettere nelle gambe minuti preziosi in vista della partita della verità contro il Siviglia risultando determinante per la qualificazione alla finale di Budapest.