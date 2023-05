Chiellini: "Caso Juve? Serie A poco regolare". E dà ragione a Mourinho

“Il lavoro di Allegri in questo contesto è difficilissimo. Per me sono stati molto bravi, è facile dire di pensare solo al campo ma durante la settimana, prima e dopo le partite, non riesci a pensare davvero solo al campo. Secondo me Allegri nelle difficoltà riesce ad esaltarsi più che in una situazione tranquilla, ha saputo tirare fuori il massimo dagli uomini più che dai giocatori”.

L'importanza del match col Siviglia

“La partita col Siviglia - ha concluso Chiellini - in questo senso vuol dire tanto, giocare una finale di Europa League sarebbe un grande traguardo soprattutto in mezzo a queste difficoltà. Poi arrivare quasi in finale di Coppa Italia, al momento in Champions League, speriamo in finale di Europa League contro la Roma, è stato tanto. Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con tanti ragazzi, mi sorprendo relativamente perché a livello caratteriale sono persone di valore”.