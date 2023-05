Pogba al fianco Vinicius Jr contro il razzismo: "È una malattia mentale"

Pogba al fianco di Vinicius Jr contro il razzismo

A scendere in campo è stato anche Pogba che ha espresso tutta la propria solidarietà, attraverso un post Instagram, al calciatore del Real Madrid: "Chi ci protegge? Non è la prima volta, non sarà nemmeno l'ultima. Ma non dobbiamo lasciarlo passare di nuovo. Abbiamo così tanti esempi e credo che oggi siamo tutti d'accordo sul fatto che da allora non è cambiato nulla. Banane, rumori di animali, canzoni contro di noi? È una malattia mentale e penso che siamo tutti d'accordo che né pubblicità né slogan cambieranno queste persone. Se ho imparato una cosa quest'anno, è che quando qualcuno ha il cuore nero, niente e nessuno può cambiarlo. Se le istituzioni non vogliono trovare una vera soluzione, cerchiamo di farlo da soli, per noi stessi. Vinicius Junior, pieno supporto fratello".