Complotto Uefa contro la Juve? La risposta di Boniek è netta

Boniek non ci sta. Il vicepresidente della Uefa è intervenuto a Vikonos Web Radio per parlare della complicata situazione che sta attraversando la Juve, ma soprattutto per rispondere alle voci che vedrebbero l'organismo calcistico europeo contro il club bianconero : "Vedo cose strane, leggo che l’Uefa potrebbe vendicarsi, conoscendo Ceferin dico chiaramente, da vicepresidente Uefa, che sono idiozie . Non ci sarebbe alcuna vendetta, mi auguro, piuttosto, che la Juve torni sulla strada giusta, ci sono tanti problemi, c’è la storia della penalizzazione ma anche altre pendenze, chi è stato presidente della Juventus in questi anni ha percorso strade imperdonabili ”.

Boniek sul Napoli: "Non mi aspettavo l'addio di Spalletti"

Successivamente, Boniek è passato a parlare del Napoli: “L’addio di Spalletti? Non ho indicazioni in merito, c’è aria di divorzio, non mi aspettavo questa seperazione, tra loro c’è molto rispetto ma lasciare Napoli non è facile, se Luciano ha preso questa decisione evidentemente lui ed il presidente De Laurentiis non erano sulla stessa lunghezza d’onda. Ora si fanno nomi assurdi, nella vita non c’è bisogno per forza di allenatori affermati, Italiano è un allenatore che mi incuriosisce, leggo di Luis Enrique, o anche del ritorno di Benitez, ma non mi stuzzicano. Auguro al Napoli invece di proseguire sulla strada del gioco e di trovare il tecnico giusto".