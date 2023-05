Trezeguet consiglia la Juve: "Ecco chi può dare una mano adesso"

Si avvicina il finale di stagione e per molte squadre è arrivato il momento di iniziare a programmare la prossima stagione. Tra queste rientra anche la Juve, che tra tutte le incertezze del presente potrebbe anche cambiare qualche elemento in dirigenza (QUI le ultime su Giuntoli). C'è chi ha le idee chiare sull'uomo adatto per i bianconeri: si tratta di David Trezeguet, storico ex attaccante della squadra.