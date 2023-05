Patteggiamento Juve, scurdammoce ’o passato

«Scurdammoce ’o passato » sarebbe la colonna sonora perfetta di questo patteggiamento che chiude, più o meno onorevolmente, un c ontenzioso tra la Figc e la Juve , con una sanzione solo pecuniaria per gli stipendi fittiziamente tagliati e la rinuncia del club a impugnare la penalizzazione di dieci punti inflitta per le plusvalenze. Potremmo rallegrarci di un esito che difende i confini della giurisdizione domestica del calcio, protegge il campionato in corso da ulteriori ribaltoni e, soprattutto, garantisce quello che si aprirà dopo l’estate. Potremmo rallegrarci e sorvolare sulle modalità con cui si giunge a questo patteggiamento, concordato non tra un procuratore federale “indipendente” e la Juventus, ma tra la Federazione e il club, tant’è vero che, per apporre la firma che chiude il caso stipendi, i dirigenti bianconeri hanno preteso di conoscere prima le motivazioni della sentenza d’appello sulle plusvalenze, pronunciata da un altro collegio. Segno che l’accordo processuale non era nella sola disponibilità delle due parti del processo, l’accusa e i dirigenti imputati, ma coinvolgeva un soggetto terzo, la Federazione.

Segno soprattutto che non era un accordo nel processo, ma un accordo sui processi, due e distinti, e come tale configurava non una trattativa tra due parti, ma una trattativa tra due poteri: i vertici del calcio da una parte, i vertici del club più importante del Paese dall’altra. Conveniamo perciò che, in una logica utilitaristica e di tutela del calcio italiano, il compromesso trovato realizza il suo obiettivo di riportare serenità e, per così dire, rimette la palla al centro, rendendo effettiva una sanzione che, alla luce degli illeciti contestati, pare anche ragionevole. Tuttavia resta il fatto che a questo risultato si giunge in una logica di riequilibrio tra rapporti di forza, che lascia intatti i problemi di logicità e di coerenza mostrati dalla giustizia sportiva.

E ne rende perciò indifferibile una riforma. Vuol dire in primo luogo ridefinire in senso tassativo le fattispecie di illecito, rispettando due presupposti di ogni sistema sanzionatorio: la prevedibilità, che consente a chiunque di sapere in anticipo a che cosa si va incontro violando una norma; e la proporzionalità, che adegua la sanzione alla gravità del danno prodotto. Danno che avrà pure una sua natura speciale, e forse include la violazione di un principio di lealtà non riferibile a condotte specifiche, ma che non può impedire di tracciare una linea chiara, visibile per tutti, tra ciò che è illecito e ciò che è consentito. In mancanza della quale anche il più nobile dei patteggiamenti avrà un residuo tribale che non giova all’immagine del calcio e delle istituzioni che lo rappresentano.