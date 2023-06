Juve, chi è Yildiz: il 18enne della Primavera che piace ad Allegri

Si avvicina il termine del campionato di Serie A, che sancirà definitivamente la fine della stagione della Juve . Per i bianconeri, dopo la 38^ giornata, arriverà il momento di iniziare a programmare il prossimo anno. Per il club torinese sono previsti tanti cambiamenti , a partire dall'assetto dirigenziale ( QUI LE ULTIME SU GIUNTOLI ). Anche in campo, però, potrebbero arrivare delle novità : come accaduto quest'anno, la Juve è pronta ad accogliere nuovi giovani in prima squadra e tra questi potrebbe essere coinvolto Kenan Yildiz .

Juve, chi è Yildiz: il talento della Primavera ex Bayern Monaco

Se da una parte Kenan Yildiz ha ancora tutto da dimostrare, è innegabile che il suo passato rappresenti un grande biglietto da visita per lui. Il classe 2005 (diventato maggiorenne lo scorso 4 maggio) è stato prelevato a parametro zero ormai più di un anno fa dopo un percorso nelle giovanili del Bayern Monaco, firmando un contratto triennale con la Juve. Un po' centrocampista un po' seconda punta, il calciatore turco - nato da madre tedesca - si è subito messo in mostra con la Primavera bianconera, diventandone un punto fermo.

Con la squadra di Paolo Montero, classificatasi al quinto posto del campionato Primavera 1, ha realizzato ben 11 gol e 7 assist in 29 partite, a cui vanno aggiunte le tre reti personali in Youth League e quella segnata in Coppa. Oltre ai numeri, Yildiz ha anche raccolto la fiducia di tutto l'ambiente della Juve, venendo convocato dall'allenatore della Next Gen Massimo Brambilla, che gli ha regalato 7 presenze in Serie C, tra i professionisti. Adesso, però, potrebbe essere arrivato per lui il momento di un altro salto.

Yildiz e la possibile convocazione in prima squadra

Meno di un anno fa, la prima squadra della Juve iniziava a conoscere giovani promesse come Aké e Barbieri, che avrebbero successivamente fatto il proprio esordio anche in campionato. Lo scenario era quello della tournée estiva in America, la stessa in cui potrebbe rientrare lo stesso Yildiz. Il calciatore turco piace molto ad Allegri, e nonostante la giovane età potrebbe fare un ulteriore salto in avanti, venendo convocato per lo Juventus Summer Tour 2023. Al momento restano solo forti ipotesi, ma possono essere supportate dallo storico modus operandi dell'allenatore bianconero, che ha sempre dato importanti chance ai giovani. Potrebbe accadere ancora, soprattutto in vista di un'importante rivoluzione attesa in orbita Juve per l'anno prossimo.