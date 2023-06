Juve, beffa anche in Primavera: eliminazione e rissa contro il Sassuolo

Sassuolo e Juventus si sono sfidate nei quarti di finale del campionato Primavera in una partita è terminata con il punteggio di 1-1 . Il risultato favorisce la formazione di casa che accede così alle semifinali grazie al miglior piazzamento in classifica. Nel finale grande tensione con una semi-rissa tra le due squadre.

Primavera, il Sassuolo elimina la Juventus: rissa nel finale

La squadra allenata da Paolo Montero era chiamata a vincere sul campo del Sassuolo per accedere alle Final Four del campionato U19. I bianconeri avevano iniziato bene la partita, portandosi in vantaggio dopo appena 10 minuti con il gol di Hasa. Nel finale, all'82esimo, è però arrivata la beffa con la rete del pareggio di Pieragnolo. Il gol ha acceso la partita che è terminata con l'espulsione di Daffara per la Juventus ed una rissa tra le due squadre dopo il triplice fischio. Gli animi sono comunque stati calmati nel giro di poco grazie all'intervento dell'arbitro e dei membri delle due panchine. Il Sassuolo passa comunque il turno e si prepara ad affrontare l'Empoli.