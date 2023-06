Juve, il messaggio di Bremer: "Felice, ma con l'amaro in bocca"

La stagione della Juve si chiuderà ufficialmente nella serata di domani, domenica 4 giugno, al termine della partita contro l'Udinese . Un'annata che ha visto i bianconeri lottare per l'Europa League, la Coppa Italia, oltre alla speranza ancora viva di strappare il quinto o il sesto poso in Serie A. Tra l'amarezza generale di squadra e tifosi, c'è chi può vantare comunque dei riconoscimenti personali: si tratta di Gleison Bremer , premiato con l'inserimento nel Team of the Season del campionato italiano.

Juve, il messaggio di Bremer dopo essere stato inserito nel Team of the Season della Serie A

Poche ore dopo essere stato inserito nel Team of the Season della Serie A, Bremer ha pubblicato un messaggio sul proprio account Instagram: "Il primo anno in bianconero è sempre speciale e non si scorda mai. Purtroppo non sono arrivati i risultati che volevamo, per questo motivo questo premio personale mi rende felice ma con l’amaro in bocca".