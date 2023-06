Juve, Matthaus spinge Vlahovic al Bayern: "È come Lukaku..."

Matthaus: "Vlahovic farebbe bene al Bayern"

Matthaus si è espresso così sul possibile impatto dell'attaccante della Juventus in Bundesliga: "Penso che Vlahovic si troverebbe molto bene al Bayern per la sua statura e per le qualità tecniche .Ultimamente non ha vissuto il suo momento migliore, ma rimane indiscutibile. È un centravanti che sa dov’è la porta, sarebbe sicuramente qualcuno a cui penserei se dovessi comprare un numero 9. Mi ricorda un po’ un giovane Lukaku: forte, alto, robusto, un vero e proprio muro. Sicuramente è un giocatore che si farà strada, sa sempre cosa fare in area di rigore".