Cobolli Gigli: "Giuntoli alla Juve? De Laurentiis non è fesso"

Uno dei temi più caldi delle ultime settimane è stato quello riguardante il prossimo Direttore Sportivo della Juve . Il nome in pole è stato per molto tempo quello di Cristiano Giuntoli , dirigente del Napoli, praticamente blindato dal presidente Aurelio De Laurentiis. I bianconeri hanno quindi promosso Giovanni Manna ( QUI IL SUO PROFILO ), ma c'è ancora chi, come l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli , parla di Giuntoli.

Juve, Cobolli Gigli: "Giuntoli? Mi piacerebbe, ma De Laurentiis..."

Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex presidente della Juve, Cobolli Gigli, ha parlato di quello che sarebbe potuto essere il nuovo dirigente bianconero: "Giuntoli alla Juve? Mi piacerebbe, ma è ovvio che De Laurentiis non l’avrebbe fatto andare via: avrà il suo carattere ma non è fesso. Giuntoli ha ancora un anno di contratto e non avrebbe mai permesso al d.s. di andare in una squadra che potrebbe anche essere competitiva col Napoli. Quest’anno la convivenza tra Giuntoli e De Laurentiis non sarà facilissima".