Coppa Italia, il tabellone 23/24: già svelati i possibili big match

La prossima Coppa Italia, quella della stagione 2023/24, vedrà la partecipazione di 40 squadre per il tabellone principale con club che, però, prima, disputeranno un turno preliminare, come di consuetidine. Le otto big teste di serie entreranno nella competizione di diritto solamente dagli ottavi di finale e quindi cominceranno a giocare solo dal gennaio del 2024.

Chi è già agli ottavi di Coppa Italia?

Sarà impegnata in Coppa Italia dagli ottavi la vincente dell'ultimo torneo, quindi l'Inter, e poi chi si è qualificato alla Champions, all'Europa e alla Conference League, dunque teste di serie saranno Inter e poi, a seguire, in base alla classifica, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juve e Fiorentina.

Qual è il regolamento della Coppa Italia?

I quarti si disputeranno in gara secca, come gli ottavi, mentre prima della finale all'Olimpico (data da definire) ci saranno le semifinali che si disputeranno in gara di andata e ritorno. Potrebbero esserci già big-match dai quarti con il Napoli che può pescare la Juve, la Roma la Lazio per il derby. In semifinale, invece, dall'altra parte del tabellone, l'Inter potrebbe affrontare il Milan.