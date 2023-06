"Juve, il Real Madrid scarica Vlahovic: non merita questa maglia"

Juve, il Real non è più su Vlahovic

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid sarebbe rimasto deluso dall'ultima annata di Dusan Vlahovic con la Juventus. Il serbo ha infatti chiuso la stagione con soli 14 gol all'attivo in tutte le competizioni, anche per via dei numerosi infortuni. Una situazione che nel complesso non ha convinto i Blancos, che non presenteranno quindi nessuna offerta alla Juventus in questa sessione di calciomercato.