I giocatori della Juve all'Europeo U21: i convocati e i grandi assenti

Tutto è pronto per l'inizio dell' Europeo Under 21 . La partita inaugurale è in programma per il 21 giugno , mentre il cammino dell' Italia partirà il giorno dopo con la prima sfida contro la Francia . A seguire i match contro Norvegia e Svizzera per concludere il girone D. Tanta esperienza internazionale per i quattro giocatori di proprietà della Juventus che saranno impegnati nel torneo.

Europeo Under 21, quando tornano a disposizione gli juventini

Tra i bianconeri convocati da Nicolato ci sono Miretti, Rovella (ultima stagione in prestito al Monza) e Cambiaso (prestato al Bologna). Non solo italiani però: infatti ci sarà un altro juventino impegnato all'Europeo U21 con il Belgio, ovvero Koni De Winter, difensore centrale in prestito all'Empoli. Ognuno di loro tornerà a disposizione in base al proprio cammino con la nazionale con la finale che è in programma per l'8 luglio mentre, in caso di uscita ai gironi, l'esperienza terminerebbe il 28 giugno. La tournée statunitense degli juventini partirà il 23 luglio con la prima gara a San Francisco.

Juventini in Nazionale: i grandi assenti

La delegazione di juventini all'Europeo U21 poteva anche essere più folta. Infatti all'appello mancano Fagioli e Kean. Il primo ha rimediato una frattura della clavicola nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. Mentre l'attaccante ha deciso di dare forfait poco prima delle convocazioni (leggi QUI le motivazioni).