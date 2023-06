Tardelli confessa: "Soffrivo d'ansia. Ho lasciato la Juve per ripicca"

10 anni con la maglia della Juve , una colonna della Nazionale con la quale ha alzato la Coppa del Mondo da protagonista, ma non sempre è tutto rose e fiori. Marco Tardelli , nel suo programma su Rai 3, ha confessato di aver avuto problemi nel gestire l'ansia nel suo primo periodo con i bianconeri.

Le parole di Tardelli

Queste le sue parole: "Avevo ansia da prestazione. Avevo 20 anni e mi avevano preso dal Como spendendo un sacco di soldi: 950 milioni di lire. Da me si aspettavano grandi cose e io pativo la pressione psicologica. L’ho superata con il training autogeno. Un professore nello spogliatoio mi fece fare esercizi per rilassarmi con la respirazione e la concentrazione. Superai il problema dopo una decina di partite".

Tardelli: "Boniperti? Il mio miglior presidente"

Tardelli continua: "Mi pento di aver lasciato male la Juventus. Ero deluso dalle discussioni con Boniperti e me ne andai più per ripicca che per altro. Oggi posso dire senza alcun dubbio che è stato il mio miglior presidente".