"Juve, un anno fuori dalle coppe. Fiorentina in Conference"

Venerdì 30 giugno si chiuderà ufficialmente la stagione 2022/2023 che la Juve non vede l'ora di archiviare, considerato tutto ciò che le è successo, in campo e fuori dal campo. In luglio, la società bianconera conoscerà il suo destino in Europa, dopo che l'Uefa si sarà pronunciata sulle presunte violazioni del fair play finanziario, addebitate al club e alla luce del patteggiamento con il quale lo stesso ha chiuso i procedimenti davanti alla giustizia sportiva italiana. In queste ore, da Nyon, è stato accreditato lo scenario che andava configurandosi da giorni: salvo colpi di scena, per un anno Juve fuori dalle coppe europee, cioè dalla Conference League alla quale si è qualificata sul campo, multa e revisione dell'accordo triennale, alias settlement agreement, sottoscritto nel 2022. Esso prevede la riduzione della sanzione da 23 a 3 milioni di euro in cambio del raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio del bilancio. Nel caso in cui l'Uefa optasse per la linea dura, ovvero comminasse una squalifica di due anni dalle coppe europee, la Juve ricorrerebbe al Tribunale dell'Arbitrato Sportivo, il Tas, con sede a Losanna. L'esclusione dei bianconeri consentirebbe alla Fiorentina di partecipare alla Conference e di cercare un'immediata rivincita nel torneo, dopo la sconfitta patita contro il West Ham nella finale di Praga.