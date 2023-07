Juve, il calendario a confronto: c'è un'analogia che riguarda le milanesi

L'analogia con le milanesi: i dettagli

Rispeto alla scorsa stagione, il primo scorcio di campionato non riserverà dei big match particolari, se non il confronto casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri alla quarta. Nella scorsa edizione della Serie A, i bianconeri affrontarono subito Roma e Fiorentina. Particolare la giornata designata per sfidare il Milan, fissata alla nona, proprio come l'anno scorso. Stessa analogia per quanto riguarda l'Inter che giungerà allo Stadium alla 13^ giornata, come accaduto nella stagione 2022/2023. Alla penultima d'andata ci sarà un big match: l'anno scorso c'era il Napoli, mentre il 30 dicembre sarà la Roma ad affrontare i bianconeri. Poco da segnalare per quanto riguarda il ritorno, se non la chiusura col Monza e le ultime tre giornate senza scontri diretti (Salernitana, Bologna e brianzoli).