"Juventino vero", il regalo di Iaquinta a Sfera Ebbasta fa discutere

A margine del concerto di Sfera Ebbasta di Parma, c'è stato un incontro tra Vincenzo Iaquinta e il noto rapper. L'ex campione del mondo gli ha donato una maglia della Juve , con una dedica speciale: "Per sfera con stima", per poi aggiungere " juventino vero ".

Il web si interroga: per quale squadra tifa Sfera Ebbasta?

La foto ha fatto discutere, visto che fan o semplici osservatori non sono mai riusciti a capire per quale squadra tifasse Sfera Ebbasta, visto che circa due mesi fa ha pubblicato un video in cui lanciava un eloquente "forza Inter". I social si sono scatenati, ma per Iaquinta non sembrano esserci dubbi.