Bonucci difende Dele Alli: "Ogni persona nasconde dei traumi"

Continua a fare scalpore l'intervista rilasciata nelle scorse ore da Dele Alli a Gary Lineker. Nel corso del suo confronto con lo storico attaccante inglese, l'ex centrocampista di Tottenham ed Everton si sfogava riguardo i problemi di salute mentale avuti negli ultimi anni, relativi alla sua carriera da calciatore. Leonardo Bonucci si è schierato a difesa di Alli, analizzando dal suo punto di vista il tema in questione.

Bonucci su Dele Alli: "Tutti nascondono traumi"

Tramite una storia su Instagram, Bonucci ha condiviso le dichiarazioni di Dele Alli, esprimendo il suo parere sul tema salute mentale per quanto riguarda i calciatori: "Quando vuoi criticare, giudicare o insultare una persona, prendi qualche secondo in più prima di aprire la bocca o fare pressioni. Ogni persona nasconde debolezze, paure e traumi. Forza Dele, sii fiero di te stesso e un'ispirazione per gli altri".