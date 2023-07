Weah: "Papà George tifoso da sempre della Juve, è un onore essere qui"

Timothy Weah è stato presentato ufficialmente dalla Juventus nella sala stampa dell' Allianz Stadium . L'esterno statunitense, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro , ha raccontato le sue emozioni dopo i primi giorni in bianconero.

Weah si presenta: "Mio papà ha sempre tifato Juve"

Weah ha parlato così del trasferimento alla Juventus: "Sono molto felice di essere qui, è una benedizione per me e per la mia famiglia. Sono davvero onorato di poter indossare questa maglia. Venire qui è stata una scelta molto semplice, appena ho sentito del loro interesse volevo trasferirmi. Mio papà mi ha sostenuto ed è stato sempre un tifoso della Juventus, è una bella coincidenza".

Juve, Weah: "Mi ispiro a Cuadrado "

Lo statunitense si è poi espresso sulla pesante eredità che troverà in bianconero: "Nella scorsa stagione ho scoperto il ruolo di esterno che era nuovo per me, ma mi viene molto naturale. Sono al 100% a disposizione del club, giocherò dove servirà. Sostituire Cuadrado è una grande responsabilità, lui è una leggenda ed un mito di questo club. Mi ispirerò sicuramente a lui".

Weah: "Allegri mi ha colpito"

Weah ha poi dato le sue prime impressioni su Massimiliano Allegri: "Appena sono arrivato l'ho incontrato, è una bravissima persona. Ho notato che è molto accurato e preciso anche negli allenamenti. Mi ha detto che posso imparare da lui, ma anche dai miei compagni. Sono molto contento di essere qui, spero di poter migliorare sempre di più".

"Jonathan David? Mi ha già chiesto della Juve"

L'ex Lille ha parlato anche di Jonathan David, uno degli obiettivi di mercato della Juventus in caso di partenza di Vlahovic: "David è uno dei miei migliori amici, mi ha fatto delle domande e ovviamente gli ho detto che se dovesse venire qui dovrebbe lavorare tanto".

Weah: "Vi spiego perché ho scelto il 22"

L'esterno ha infine parlato della scelta del numero di maglia: "È il giorno del mio compleanno, sono nato il 22 febbraio. È anche il primo numero che mi ha dato mia mamma quando ho iniziato a giocare. Mi sono ripromesso che l'avrei tenuto sempre in tutti i club".