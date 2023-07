Juve, Peeters confessa: "Ho avuto paura di morire. Avevo perso tutto"

L'incubo per Daouda Peeters sembra finito. Il centrocampista della Juve da pochi mesi è tornato ad allenarsi dopo la neuropatia che l'aveva tenuto lontano dal campo per quasi un anno ( clicca QUI per conoscere la sua storia ). Ora il belga è stato integrato alla Juventus Next Gen e ha raccontato il suo calvario ai microfoni ufficiali del club.

Juve, le parole di Peeters

Queste le sue parole: "Un giorno durante un allenamento le mie gambe non funzionavano più. Sono caduto, non riuscivo a camminare e non sentivo più niente. Il momento più brutto della mia vita è iniziato veramente dal nulla. Perdevo l’equilibrio e avevo poca forza quando correvo o tiravo. Quando sono arrivato in ospedale mi hanno fatto qualche test, ho dormito e il giorno dopo quando mi sono alzato per andare in bagno sono caduto. Ho perso tutto. Ho chiamato il dottore e gli ho detto che non riuscivo a camminare, non sentivo più nulla. Questo è stato il giorno più brutto. Ho avuto paura di morire. Alcuni che erano con me in ospedale dopo tre giorni sono morti perché era arrivata al cuore. Ero in shock. Ero sano e da un giorno all’altro non potevo più muovermi".

Peeters: "Nella vita tutto è possibile"

Peeters però non ha mollato: "Una mattina mi sono svegliato e ho sentito un piede che si muoveva: ho fatto i test e i dottori me l’hanno confermato. Quattro o cinque mesi ogni giorno, come un bambino, ho ripreso a camminare. Faceva anche male perché i miei muscoli non erano più abituati a camminare. Dopo due tre mesi capisco che sto migliorando, i miei muscoli funzionano e anche la connessione con il cervello. Il primo giorno che sono tornato in campo era inizio febbraio, è stato fantastico. I miei compagni erano felici per me, io mi sentivo veramente bene. Sono di nuovo in campo, mi sento bene, sono sano. Questo vuol dire che nella vita tutto è possibile".