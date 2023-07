Juve, il messaggio della moglie di Bonucci: "Sempre con il sorriso"

Leonardo Bonucci è rimasto a Torino dopo la decisione della Juventus di escluderlo dal progetto tecnico. Il difensore ne ha quindi approfittato per passare del tempo con alcuni ex compagni e la famiglia .

Juve, la dedica della moglie di Bonucci

Martina Maccari ha condiviso un video sui propri social. La compagna dell'ormai ex capitano della Juventus si è fatta riprendere in compagnia della figlia più piccola, aggiungendo una dedica speciale per Bonucci: "Impalpabili quanto granitici, i desideri, nel mondo, continueranno a sopravvivere immortali. Il nostro, il Mio, qui, per Te. Sempre con il sorriso".