"Juve-Barcellona annullata, il retroscena: il virus ha colpito così"

L'amichevole tra Barcellona e Juventus che era in programma domenica a Santa Clara non si è disputata per una gastroenterite che ha colpito gran parte dei giocatori blaugrana. Il Mundo Deportivo fa sapere che la scelta di annullare la partita è stata presa "in una mezz'ora frenetica con alcuni membri dello staff che erano già in aereo pronti per partire".