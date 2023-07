La frase di Weah che svela tutto: "Juve? Una persona decisiva per la scelta"

Timothy Weah continua a raccontare i retroscena della sua vita e del trasferimento alla Juve. Dopo la diretta su Twitch ai microfoni del canale bianconero, questa volta l'esterno americano è intervenuto su Dazn per raccontare delle sue sensazioni in queste prime settimane con la nuova squadra: "Sono molto felice. Non lo dimostro molto ma sono molto molto felice. È davvero un sogno che si avvera. Qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Posso solo dire grazie a Dio e alla mia famiglia per avermi sempre spinto".