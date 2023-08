Probabili formazioni Juve-Real Madrid, chi gioca e le scelte di Allegri

Le scelte di Allegri

Amichevole di lusso ad Orlando tra la Juventus di Allegri e il Real Madrid di Ancelotti. Tra i pali Szczesny, la difesa sarà quella titolare con Gatti-Bremer-Danilo. Sugli esterni agiranno Weah a destra (nuovo test per il nuovo acquisto dal Lille) e uno tra Kostic e Cambiaso a sinistra. In regia toccherà ancora a Locatelli (Rabiot, Fagioli e Rovella sono rimasti alla Continassa per recuperare dai rispettivi infortuni). Accanto all'ex Sassuolo dovrebbe toccare a McKennie e Miretti. In attacco spazio a Chiesa con Milik.

Probabili formazioni Juve-Real Madrid

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, McKennie, Kostic; Chiesa, Milik. All.: Allegri

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius. All. Ancelotti