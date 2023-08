Juve-Real Madrid, dove vederla in tv

Juve-Real Madrid: orari e canali

La gara amichevole Juventus-Real Madrid è in programma all'1:30 italiane al Camping World Stadium di Orlando e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky.

Dove vedere Juve-Real Madrid in diretta TV

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky.

Dove vedere Juve-Real Madrid in streaming

La partita tra Juventus e Real Madrid sarà visibile in streaming sull'app di Dazn e su Sky Go. In alternativa è possibile anche acquistare il biglietto dell'evento su NOW.

Juve-Real Madrid in diretta: la cronaca

Dopo il 2-2 ottenuto con il Milan di Pioli (vittoria bianconera ai rigore per 4-3), la Juventus di Allegri affronta nella seconda amichevole pre-stagionale il Real Madrid di Ancelotti. Qui le probabili formazioni.