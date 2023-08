Gli schemi di Allegri e hamburger non mangiati: lo spogliatoio Juve dopo l’amichevole col Real

Come sono stati trovati gli spogliatoi di Juve e Real Madrid?

Nello spogliatoio della Juventus sono stati trovati hamburger intatti, così come la tattica di Allegri che ha permesso alla squadra di vincere. Presente anche una cyclette per riscaldarsi e per eseguire degli esercizi specifici prima della partita. Diversa, invece, la situazione all'interno dello spogliatoio del Real Madrid, dove sono state trovate numerose bende a terra, bottiglie personalizzate e 30 impacchi di ghiaccio per effettuare i bagni in acqua fredda, in modo da ottenere un efficace recupero. Una differenza sostanziale è che non sono stati rinvenuti resti di cibo, quindi probabilmente i blancos non hanno cenato allo stadio. Importante l'idratazione con la presenza di tanta frutta e integratori sportivi. Insomma, scoprire gli ambienti occupati dalle squadre rivela molto di entrambe, dalle abitudini a come vivono una partita.