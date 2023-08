Morto Idris Sanneh, giornalista e grande tifoso della Juve: aveva 72 anni

Morto Idris, era ricoverato a Brescia

Il personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juve, è morto in ospedale a Brescia dove era ricoverato da alcune settimane. Originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per RTV-Radio televisione bresciana. Ha partecipato anche all'Isola dei Famosi nel 2005.