Pogba sfoggia il suo nuovo look: il video social e il messaggio alla Juve

La Juve si prepara a tornare in campo in Serie A per l'esordio stagionale. Alla prima giornata, in programma domenica 20 agosto alle 18:45, i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena. Per i tifosi del club torinese ci sarà la possibilità di veder giocare volti nuovi come Timothy Weah o riabbracciare tanti giocatori come Arkadiusz Milik e Adrien Rabiot. Non ci sarà, invece, Paul Pogba, ancora impegnato nel suo percorso di recupero.