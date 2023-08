Landucci dopo Juve-Bologna: "Allegri ha avuto un piccolo malore"

Marco Landucci ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Bologna . Il vice di Max Allegri si è espresso sul primo passo falso dei bianconeri, che non sono andati oltre all' 1-1 nell'esordio stagionale all'Allianz Stadium.

Juve, Landucci: "Allegri ha avuto un piccolo malore, ma niente di grave"

Landucci ha spiegato così la sua presenza davanti ai microfoni: "Assenza di Allegri? Ogni tanto vuole farmi vedere quindi ha mandato me. Ha avuto un piccolo malore, ma nulla di grave. La partita? Il secondo tempo è stato ottimo, mentre nel primo siamo partiti contratti. Giravamo poco velocemente il pallone e forse abbiamo risentito della prima gara in casa. Peccato per il gol di Dusan annullato, al 51′ era importante. Ci siamo sciolti, siamo andati più veloci e abbiamo fatto molto meglio".

Juve, Landucci: "Abbiamo rischiato di perderla"

Il vice allenatore bianconero ha aggiunto sulla prestazione: "Abbiamo rischiato sull’1-1 perchè volevamo vincerla con un attaccante in più. La risposta da dare ai giocatori era questa, poi a volte va bene e altre no. E’ comunque un buon punto, siamo contenti di come lavora la squadra. Nella ripresa la gamba andava meglio, questo è positivo. Paul è entrato bene e Iling ha fatto un bel cross. Ci sono tante cose positive anche se abbiamo messo a rischio il risultato".

Landucci: "Non commento il rigore, Vlahovic cresce"

Landucci si è infine espresso sul possibile calcio di rigore per il Bologna e sulla prestazione dell'attaccante serbo: "Io non commento come Motta, c’è un arbitro che decide. Non parlo nè a favore nè a sfavore, accettiamo le decisioni dell’arbitro e andiamo avanti. Vlahovic ha fatto due gol oggi, sta crescendo anche fisicamente. Poi quando l’attaccante fa gol è sempre positivo. Lo scorso anno ha avuto anche la pubalgia".