La Juve punta l'Empoli: Allegri studia una variazione in difesa

La Juventus è concentrata in vista del match di domenica contro l'Empoli al Castellani . I bianconeri sono reduci dal pareggio rimediato col Bologna , con la truppa di Allegri che vuole necessariamente tornare a vincere per congedarsi in bellezza prima della sosta.

Juve, come sta Szczesny?

Ieri la squadra ha riposato, con gli allenamenti che riprendono quest'oggi. Per la Juve sarà importante valutare la condizione di Szczesny, il quale ha saltato il match interno col Bologna a causa di un colpo rimediato in allenamento. Il polacco resta in dubbio per la trasferta di Empoli, con lo staff medico che tenterà il recupero. Qualora Szczesny non dovesse farcela, allora sarà confermato Perin tra i pali della porta bianconera. Non è da escludere, inoltre, la presenza dal primo minuto di Gatti al posto di Alex Sandro.