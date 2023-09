Juve, Giuntoli: "Lukaku? Contento di Vlahovic, sullo scudetto..."

Juve, Giuntoli: "Mercato? C'era un ragionamento tecnico"

Il dirigente ha parlato così del mercato: "Siamo molto contenti, in un anno credo la Juventus abbia fatto un buon cambiamento: abbiamo abbassato l'età media e inserito giovani come Cambiaso e Weah. Inoltre abbiamo ritrovato Milik e le condizioni di Chiesa e Vlahovic. A breve recupereremo anche Pogba. Oltre ai vari costi, le cose vanno fate in base a un ragionamento tecnico".

Giuntoli: "Scudetto? L'obiettivo è un altro"

Giuntoli si è espresso anche sugli obiettivi dei bianconeri: "Noi vogliamo rientrare in Champions League, questo è il nostro obiettivo. Poi non ci poniamo limiti. Ci sono squadre molto attrezzate come noi e lotteremo. Molte volte la sostenibilità può andare d'accordo con la qualità in campo, noi ricerchiamo questa. Abbiamo un gruppo di ragazzi molto validi e pensiamo di poter fare bene, vediamo quale sarà il nostro massimo ma noi siamo molto sereni. La sostenibilità è molto importante per il futuro del club".