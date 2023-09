Juve, Berisha super: Vlahovic sbaglia il rigore, era successo anche con Dybala

Empoli, Berisha dice no anche a Vlahovic

Al 38esimo del primo tempo, sul risultato di 1-0 per la Juventus, i bianconeri hanno avuto l'occasione per raddoppiare con un calcio di rigore conquistato da Gatti. Dusan Vlahovic si è però fatto ipnotizzare da Berisha, che ha parato in due tempi il rigore del serbo. Per il portiere quella con la Juventus sembra essere una tradizione positiva: l'albanese aveva infatti già parato un calcio di rigore ai bianconeri in un Atalanta-Juventus del 2017, terminato 2-2. In quell'occasione l'errore fu di Paulo Dybala.