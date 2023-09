Diretta Pogba positivo al doping: segui tutti gli aggiornamenti LIVE

Paul Pogba è stato trovato positivo al doping dopo un controllo di routine. Il centrocampista della Juventus non ha passato quindi l'antidoping dopo il match con l'Udinese, nella prima giornata di Serie A . Segui la situazione, in continua evoluzione.

19:30

Ufficiale: il Tribunale antidoping sospende Pogba

La decisione ufficiale presa dal Tribunale antidoping è quella di sospendere al momento Paul Pogba dall'attività agonistica. La comunicazione arriva proprio in questi minuti. "Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta: Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti)", questo il comunicato. Il controllo inoltre è stato disposto da Nado Italia.

19:20

Una svolta che non arriva

Visti i numeri deludenti della scorsa stagione, questo sarebbe dovuto essere l'anno della svolta per Pogba. Eppure l'infortunio, l'ennesimo, a Empoli lo scorso 3 settembre, ha complicato di nuovo le sue condizioni fisiche e quindi il rendimento in campo. Nel 2022-23 il francese è sceso in campo in appena 10 partite, per un totale di 161 minuti, con una media di poco superiore al quarto d’ora per match

19:10

Parla l'ex medico della Nazionale

Sul caso Pogba è intervenuto anche il Professor Enrico Castellacci. L'ex medico sociale della Nazionale ha parlato del presunto caso che ha travolto il centrocampista della Juve: "Il testosterone non può essergli stato prescritto. Assumerlo per errore è possibile. Di solito potrebbe avvenire tramite pomate o gel, ma..." LEGGI TUTTO

19:00

Lo stipendio di Pogba

Pogba è il giocatore più pagato della Juve, ma non gioca praticamente mai. Il suo stipendio supera infatti gli 8 milioni di euro: un rischio che ora è diventato un'azzardo per il club bianconero, che ha come obiettivo primario la sostenibilità economica e quindi la revisione dei conti. LEGGI TUTTO

18:50

Sirene arabe per Pogba

La notizia del doping complica anche la questione trasferimento: nelle scorse ore sul destino del giocatore si stavano facendo insistenti le voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita all'Al Hittihad. E ora cosa farà la Juve?

18:40

Le reazioni della stampa estera

La notizia della positività al testosterone è rimbalzata anche all'estero: ecco le prime pagine dei siti web di Francia, Inghilterra e non solo

